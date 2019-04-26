Mashattan'daki sahte iskan davası ba

Tartışmalı projelere imza atan Taşya-pı’nın ünlü Mashattan konutlarına 10 sahte iskân belgesi (yapı kullanım izni) verilmesine ilişkin dava dün görülmeye başlandı. İlk duruşmada, yapıda yaşayan yurttaşlar mağdur olduklarını belirterek “İskân belgemiz yok. Tapularımızı alamıyoruz. Kredi çekemiyoruz” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan dönemin Şişli Belediyesi yetkilileri hakkında hazırlanan iddianameyi geçen mart ayında gazetemizin manşetinden duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve Faruk Akar hakkında “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan hazırlanan iddianamede proje için 10 iskân belgesinin sahtecilikle oluşturulduğu ve imzaların yetkililer tarafından değil, başkaları tarafından atıldığına dikkat çekiliyor. Açılan dava İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlandı.

‘Zararımız var’

Müşteki İbrahim Ceylan, S. S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancılık kooperatifi yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade ederek “Bu olaydan dolayı üyelerimiz tapularını alamamaktadır. Zararımız var. Aynı zamanda iskân belgesi olmadığından binayı teslim alamıyoruz” dedi. Aynı kooperatifte yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen müşteki Fatih Mehmet Oruç da “İskan olmadığı için bankalar kredi vermedi. Şikâyetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Kooperatif avukatı ise “Taş Yapı görevlilerinin sanık olarak bu dosyada olması gerekirdi’ ifadelerini kullandı. Müşteki Selami Yanık ise “İskan belgesi seçimlerden 3 gün önce sahte olarak alınmış ve iskân harcı yatırılmamıştır” dedi.

Müşteki Hüseyin Sağ ise İBB Meclis üyeliği yaparken verdiği soru önergesiyle Şişli Belediyesi’nden iskan izni verilmediğine ilişkin cevap geldiğini hatırlatarak “Bürokrat ve iş insanı ayağı dosyaya dahil edilmezse dosya eksik kalır” dedi.





