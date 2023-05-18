Memurlara il ve ilçe bazında kira desteği müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının vatandaşların en çok dile getirdiği sorunların başında olduğunu belirterek "Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim kampanyası sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkat çekti.

“Bunlardan ilki Antalya’mızdaki fahiş kira artışları” diyen Çavuşoğlu, “Önce Rusya-Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz-talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil” dedi.

“Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız” diyen Çavuşoğlu, “Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz-talep dengesini sağlayacağız” vaadinde bulundu.

“İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı’mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık” diyen bakan, “Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık” ifadelerini kullandı.

Antalya’dan milletvekili seçilen Çavuşoğlu, partisinden seçilen diğer Antalya milletvekilleri ve Cumhur İttifakı içindeki partilerin il başkanlarının katımıyla 14 Mayıs seçimi sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.