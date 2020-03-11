Oğuzkahan Yerlikaya: Aykas İnşaat büyümeye devam ediyor

Elazığ'da faaliyet gösteren Aykas İnşaat A.Ş elde ettiği başarılarıyla adından sıkça söz ettirirken diğer taraftan Aykas İnşaat, Altyapı ve Üstyapı inşaat sektöründe de sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İnşaat ve şantiyelerde taşeron firmalar ile birlikte büyümeye devam eden Aykas İnşaat'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzkahan Yerlikaya attığı adımlarla firmaya önemli katkılarda bulundu.

Ocak ayında dünyaya gelen 21 Yaşında Türk genç iş adamı Oğuzkahan Yerlikaya aslen Elazığ doğumludur. Aykas inşaat Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Başkanı ise Muhammed Batuhan Yerlikaya, bir aile şirketi olarak 2015 yılında faaliyete baslamıstır. Elazığ ilinde kurulmuştur. Birçok özel ve resmi kamu kurum / kuruluşları için altyapı ve üstyapı hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

Lise eğitimini özel okulda tamamlayan Yerlikaya, Yükseköğretimi bırakıp kendi şirketinde iş hayatına devam etmiştir. 6 yaşından beri bilgisayar’a büyük bir ilgi duymaya başlamıştır.