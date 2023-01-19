Orta gelirliye konutta ucuz kredi umudu hayal oldu

İktidarın 2023 seçimlerine kısa bir süre kala "müjde" diyerek açıkladığı orta gelirlilere konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700 bin TL olarak gösteriyor. Bu da vatandaşın kullanacağı ucuz kredinin önünü kesiyor.

Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600-700 bin TL olarak gösteriyor.

Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.

Kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar güncel görünmüyor.

Bu da ocak ayında kredi alımına engel oluyor. Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor.

Şikayet yağdı, orta gelirliye konutta işler değişti

Sosyal konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşların ev ihtiyaçları ikinci yeni bir proje yapılmıştı. Bu projede sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla ev kredisinin kullanılacağı açıklanmıştı. Vatandaşların bazı bankaların kredi için büyük projeleri adres gösterdiğine dair şikayetlerinden sonra Bakanlık harekete geçti. Yapılan açıklamada 'Küçük, büyük tüm müteahhitler kampanyaya dahil' denildi.

Show Haber'in haberine göre tanıtım ofisleri ve emlakçıları dolaşarak satın alacağı evi belirlemeye çalışan vatandaşlar bir yandan da kredi ve geri ödeme planını merak ediyor. Yeni evim kampanyası için start verildi ama bazı bankalar kredi vermek için büyük projeleri adres olarak gösterdi. Vatandaştan şikayet yağdı. Hal böyle olunca hemen düzenlemeye gidildi. Kampanyanın yer aldığı internet sitesi güncellendi. TOBB'da, oda ve borsalara kayıtlı tüm küçük müteahhitlerin de 0,69 faiz kampanyasından yararlanabileceği açıklandı.

Yeni Evim kampanyası başladı; işte bilmeniz gerekenler

Orta gelirli vatandaşlar için "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" 16 Ocak'ta başladı. Peki, şartlar neler, kura çekimi olacak mı?

Peki, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası'nın detayları neler? Vade süresi ne kadar, halihazırda evi olan alabiliyor mu? Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları...



Kampanya 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

İşte kampanyanın detayları:



Konut bedelinin %10`u peşin alınacak, dileyen daha fazla ödeyebilecek.



Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği`ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.



0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.



18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla`da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.



Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.



Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.



Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.



16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.



Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka ve katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.



Herhangi bir başvuru ücreti olmayacak.



81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.



16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.



Verasetle ev sahibi olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.