Seba Hayat ile İstanbul'un Anadolu yakasında hayat başlıyor

Bugüne kadar, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda nitelikli konut projelerine imza atan Seba İnşaat, bu deneyimini şimdi de yeni projesi Seba Hayat ile Anadolu Yakası’na taşıyor.

Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek bir kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, Ümraniye Esenevler Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat projesi, üç blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor. Projede, yola cepheli A ve B bloklar 14, bahçe içinde yer alan C blok ise 15 kattan oluşuyor. 3+1 şeklinde tek daire tipinin yer aldığı projede, bu dairenin büyüklüğü; 125 metrekare olarak tasarlandı. Proje; metroya 500 metre, TEM Bağlantı Yolu’na 1,3 ve E-5’e ise 1 kilometre mesafede yer alıyor.

Daireler 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Her katta, 4 dairenin yer aldığı projenin her bloğunda, 2 asansör bulunuyor. Projede her daire için 1 kapalı otopark alanı, çocuk oyun alanı, bay-bayan spor ve sauna alanının yanı sıra, güvenlikli bir girişe sahip olan site bahçesinde ise açık oturma alanları ve süs havuzu yer alıyor. 2021 yılında teslim edilmesi planlanan projede yer alan daireler, 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

LEED sertifikasına aday proje

Seba Hayat’ın LEED sertifikasına aday bir proje olduğuna vurgu yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nedim Keçeli, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“En son, Kağıthane Cendere Vadisi’nde gerçekleştirmiş olduğumuz Seba Flats ve Seba Suites projesinin ardından, 70 milyon TL tutarında bir yatırım bedeli ile yeni projemiz Seba Hayat’a başladık. Seba Hayat, bir kentsel dönüşüm projesi. Projenin yer aldığı arsa üzerinde daha önce 6 bloktan oluşan bir site yer alıyordu. Anadolu Yakası’ndaki ilk projemiz olan Seba Hayat, bizler için bu anlamda özel bir proje. Anadolu Yakası’nda özellikle de kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirme adına, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu türden projelere odaklanacağız.”