Seba’dan Emirgan’a yeni bir proje!

Bugüne kadar ağırlıklı olarak, İstanbul’un İstinye, Etiler, Ulus ve Ayazağa gibi en değerli bölgelerinde nitelikli konut ve ofis projelerine imza atan Seba İnşaat, bu deneyimini şimdi de yeni projesi; ‘Emirgan Apartments by Seba’ ile Boğaz’a taşıyor.

1.957 metrekare arsa alanı, 8 bin metrekare de inşaat alanına sahip ‘Emirgan Apartments by Seba’ projesi, toplam 53 daire ve 14 adet ticari üniteden oluşuyor. 1+1

,2+1, 3+1 şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı projede, ayrıca 1+1, 2+1 asma katlı loft ve teraslı çatı daire tipleri de bulunuyor.

Emirgan Korusu’na komşu

Projedeki, dairelerin büyüklükleri brüt olarak 50 ila 257 metrekare arasında değişiyor. ‘Emirgan Apartments by Seba’ Emirgan Korusu’na 300 metre, Boğaz’a ise 1 kilometre mesafede yer alıyor.

Projede; kapalı otopark alanı, kapalı havuz, spor salonu, sokak konsepti ile tasarlanmış iç avluya bakan holler ve bu iç avluda yeşillikler içerisinde bir de cafe yer alıyor. Önümüzdeki Eylül ayının sonunda teslim edilmesi planlanan proje, 20 bin TL metrekare fiyatlarla satışa sunuldu.

“Özel Bir Proje”

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Engin Keçeli, proje hakkında şunları söyledi: “‘En son, Cendere Vadisi’nde tamamladığımız Seba Flats ve Bulgurlu’da başladığımız Seba Hayat projesinin ardından, 100 milyon TL tutarında bir yatırım bedeli ile Emirgan projemize başladık. Emirgan Apartments by Seba, iç mimarisi, loft daireleri ve boğaz manzarası ile özel bir proje. Önümüzdeki dönemde, bölgeye yeni yatırımlar yapma konusunda hazırlıklarımız sürüyor”