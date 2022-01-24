TCMB açıkladı: Uçtu, uçtu konut fiyatları uçtu!

Merkez Bankası verilerine göre Kasım'da konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artarak yeni bir rekora imza attı. İstanbul'da yıllık artış yüzde 51'e ulaşırken, metrekare başına ortalama birim fiyat da 9 bin liranın üzerine geldi.

TCMB verilerine göre Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 9 artış gösterdi. Türkiye genelinde yeni konutlar fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 58,9 yükseldi. Yeni olmayan konutlarda ise fiyatların aynı dönemde yıllık yüzde 48,7 arttığı görüldü.

Konut fiyat endeksine göre konut fiyatları en fazla yükselen 10 bölge ise şöyle sıralandı…

Aydın - Denizli - Muğla: Yüzde 62,12



Şanlıurfa - Diyarbakır: Yüzde 61,56



Antalya - Isparta - Burdur: Yüzde 59,10



Balıkesir - Çanakkale: Yüzde 56,69



Adana - Mersin: Yüzde 56,58

Gaziantep - Adıyaman - Kilis: Yüzde 56,01

Mardin - Batman - Şırnak - Siirt: Yüzde 53,97

Konya - Karaman: Yüzde 51,49

İstanbul: Yüzde 50,86

Samsun - Tokat - Çorum - Amasya: Yüzde 50