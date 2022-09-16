Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Konut fiyatları durdurulamıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış dur durak bilmiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.