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Ticari gayrimenkul fiyatları yüzde 81.7 arttı

Ticari gayrimenkul fiyatları yüzde 81.7 arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) dükkan ve ofis gibi ticari gayrimenkul fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 81,7 arttığını açıkladı.

TCMB, birinci çeyrek ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 oranında artan ticari gayrimenkul fiyatları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak yüzde 8,9 oranında arttı.

Türkiye genelinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 oranında artan dükkan fiyatları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak yüzde 9,6 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 oranında artan ofis fiyatları da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 75,1, reel olarak yüzde 5 oranında arttı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde; İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyatları 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 11,2, 13,1 ve 11,4 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 69,1, 92,6 ve 81,3 oranlarında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) dükkan ve ofis gibi ticari gayrimenkul fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 81,7 arttığını açıkladı.

DHA

Etiketler Merkez Bankası ticari gayrimenkul fiyatları
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