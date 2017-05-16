TOKİ daire ve dükkanları satışa çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu "açık artırma yöntemi" ile satışa sunacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Konya, Kütahya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine, yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip olunabilecek.

Ankara, Bursa, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Samsun’da bulunan konutlar ise yüzde 12-25 peşin, 120-180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

Açık artırma, 1 Haziran saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile İstanbul Şişli'deki Radisson Blue Hotel'de yapılacak. Detaylı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ve "www.turyap.com.tr" internet adresleri ile 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Açık artırma kapsamında satışa sunulan taşınmazların bazıları şöyle:

Ankara (Kuzey Ankara Projesi) 67 konut, Ayaş'ta 2 konut, Bitlis Merkez Atatürk Mahallesi ticaret merkezinde 24 iş yeri, Çorum Alaca, Dodurga ve Kargı'da 7 iş yeri, Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi'nde ticaret merkezinde 5 iş yeri, Erzincan Merkez Yanlızbağ ve Yoğurtlu beldelerinde 13 iş yeri, İstanbul Ataşehir'de 30 konut, Tuzla'da 3 konut, İzmir Çeşme'de 6 iş yeri, Kocaeli Çayırova'da 10 konut, Rize Merkez Hamamderesi'nde 23 iş yeri, Sakarya Sapanca'da 34, Taraklı'da bir iş yeri, Sivas Sarkışla'da 17, Zara'da 2 iş yeri.