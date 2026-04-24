  4. TOKİ İstanbul kura çekimi başlıyor! 100 bin konut için işte ilçe ilçe ödeme şartları

Milyonların gözü kulağı yarın Atatürk Havalimanı’nda! TOKİ’nin İstanbul’da inşa edeceği 100 bin konutun hak sahipleri 25 Nisan’da başlayacak ve 3 gün sürecek dev kura organizasyonuyla belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende, 1 milyon 235 bin geçerli başvuru arasından şanslı isimler belirlenecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde final etabı İstanbul ile yapılıyor. Türkiye genelinde 80 ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından, gözler yarın başlayacak olan İstanbul çekilişlerine çevrildi.

Kura heyecanı Atatürk Havalimanı’nda yaşanacak

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle belirlenmeye başlanacak. Üç gün sürmesi planlanan kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Rekor Başvuru İstanbul’dan

Proje genelinde kabul edilen 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun 1 milyon 235 bini sadece İstanbul’dan yapıldı. Bu devasa talep nedeniyle İstanbul çekilişleri, projenin en kritik aşaması olarak görülüyor. İstanbul kuralarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki 500 bin konutluk sürecin hak sahipleri belirlenmiş olacak.

İstanbul’a Özel Ödeme Şartları ve Gelir Sınırı

İstanbul etabında, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Anadolu illerinden farklı ekonomik kriterler uygulandı:

Gelir Sınırı: Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145.000 TL olarak belirlendi.
Konut Tipleri: İstanbul'da ağırlıklı olarak 2+1 ve 1+1 daireler inşa edilecek.
Taksit ve Vade: Konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ve aylık 7.313 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Yarın başlayacak olan kura çekimleri dijital ortamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hak sahipleri belirlendikten sonra asil ve yedek listeler TOKİ’nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3 gün sürecek maratonun ardından İstanbul’un yeni ev sahipleri netleşmiş olacak.

