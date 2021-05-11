TOKİ İstanbul'da 4 yeni proje

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirileceğini duyurdu. İ

hale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor. TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor.

Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi.

İşte ihaleye çıkacak projlere ilişkin açıklanan detaylar...

- Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek.

- Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.Etap 1. Bölge kapsamında 427 konut ve 28 dükkan inşaatı ihaleye çıkarılacak. E-ihale gerçekleştirilecek ihalenin tarihi 30 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak belirlendi.

- Yine Esenler'de satışa çıkacak proje Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. etabı. Toplam 598 konuttan meydana gelecek projenin ihalesi 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

- Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevkii'nde gerçekleştirilecek projenin ihalesi için verilen tarih 13 Ağustos 2021 saat 14.30 olarak belirlendi. Projede 508 adet konut yer alacak.