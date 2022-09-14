TOKİ sosyal konut projesinde ''fiyat'' detayı! Büyükşehirlerde daha pahalı olacak

TOKİ sosyal konut projesine başvurular 290 bini aştı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, projeyle ilgili merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başladı. Saat 13:45 itibarıyla Sosyal Konut projesine başvuru 290 bini aştı. Kısa sürede yüzbinlerce başvuru gerçekleşti ve başvuru yapanlar konutları nasıl teslim alacaklarını, kuraların nasıl olacağına dair bilgileri araştırmaya başladı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Bulut, 18 yaşından büyük herkesin başvurabileceğini, 18 yaşından büyüklerin ailesiyle yaşaması halinde yine başvuru yapabileceğini belirtti. Kura sistemiyle konutların belirleneceğini belirten Bulut, ödemelerin de sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlayacağını ve vatandaşların evlerine kısa süre ödeme yaptıktan sonra kavuşacağını kaydetti.

TOKİ evlerinin kiraya verilebileceğini ancak satış konusunda bazı tedbirlerin alınacağını ve bir süre satışlarına izin verilmeyeceğini söyleyen Bulut, arsa ve eve aynı kişinin aynı anda başvuru yapamayacağını, imarlı arsası olanların da arsa için başvuru yapamayacağını ifade etti.

Bulut ayrıca kura çıksa da çıkmasa da başvuru ücretinin vatandaşlara anında geri ödeneceğini açıkladı.

TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları şöyle:

"BÜYÜK YOĞUNLUK VAR"

Çok büyük bir yoğunluk var. 31 Ekim'e kadar başvurular devam edecek. Başvuru süresi içinde bugün ya da 31 Ekim'de başvuran arasında fark yok. Müsterih olsunlar. Vakitleri varsa bankalar önünde beklesinler ama vakitleri yoksa buralarda mesailerini harcamasınlar. 290 bine yakın başvuru oldu. e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasına göre başvuru yapıyoruz. Oradan başvuramayanlar bankalara gidiyor.

Ağırlık en çok İstanbul'da. Kampanya açıklanırken İstanbul'a pozitif ayrımcılık yaptık. İstanbul'a 50 bin gibi rakam ayırdık.

"ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLAYACAK"

Hem konut, hem arsa hem iş yeri başvurusunu hemen başlatsak yığılma olacaktı. Böyle talepler olunca arsa ve iş yeri başvurusunu 10 Ekim'e çektik. 7 Kasım'a kadar başvurabilecekler.

Vatandaşımız TOKİ'ye duyduğu güvenle ihtiyaç da var. Vatandaş fırsat gibi görebilir ama hükümetimiz ve biz hizmet olarak görüyoruz.

"18 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES BAŞVURABİLECEK"

18 yaşından büyükse artık kendi yuvasını kurmak için çaba kurmaya başlamıştır. Evi ailesi üstüne olsa da başvuru yapabilir. Ailesiyle yaşıyorsa hane halkı geliri değil, sadece kendi kişisel geliri 18 bini aşmıyorsa başvuru yapabilir.

EV VE ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz.

Arsa 100 bin hakkının 40 bini müstakil, 60 bine yakını müşterek. Arsa 350-500 metrekare arsaysa müstakilse Müstakil Ev yapıyor. Müşterekse müştereken inşaat yapması lazım.

"BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK"

Başvuru bedeli 500 lira, kura çıkmazsa başvuru bedeli hemen iade edilecek. Kura çıktından sonra ön 500 lirasını yatıran insanlara 500 lirasını geri vereceğiz. Konut belirleme kuraları olacak, kaçıncı kat, hangi daire diye. Sonra sözleşme imzalamaya davet edeceğiz ve sonra taksit ödemeleri başlayacak. İnşaat başladıktan sonra çok az taksit ödedikten sonra evlerine girebilecekler.

"KÜTÜK NEREDEYSE ORADAN DA KONUT SEÇİMİ YAPILABİLİR"

1 yıllık ikamet ettiği yerde başvurabilir. Nüfusunun kayıtlı olduğu yere de başvurabilir. Kütüğünüz mesela Ankara'daysa isterseniz Ankara'dan da başvurabilirsiniz.

"PEŞİNAT İÇİN KREDİ KULLANIMI YAPTIRILABİLİR"

Yüzde 10 peşinat isteniyor. Peşinatı ödemekte olanlar için yüzde 10'a çektik. Bunu da kredi olarak kullanılması için yardımcı olabiliriz.

"TAKSİT ARTIŞLARINA SINIRLAMA GETİRDİK"

Taksitler 2380 liradan başlıyor. Aynı proje içinde fazla yüksek çıkmaz. Yüzde 10'luk artış ya olur ya olmaz. Memur maaş endeksine göre artış yapılıyor. TOKİ yüzde 5-6'lık zamlar yapılıyordu. Geçen yıl en son yüzde 25 zam yaptık. Memur maaşına kümülatif yüzde 80'lere varan zam gelmişti.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE 2+1 EVİN FİYATI 780 BİN LİRA"

Büyükşehirlerde farklı fiyat olacak. 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira en küçük olanı, diğer illerde 608 bin lira.

2+1 ve 3+1 evler konusunda kurada ayrıma gitmedik. 2+1 ve 3+1 arasında tercihe bıraksanız herkes 3+1 ister. İnsanlar fırsat bulmuşken 5+1 yapsanız onu tercih eder. İnsanlar başvuruda tereddüt yaşamaması için böyle bir şeyin içinde olmasın, zaten 2+1, 3+1 arasında fiyat farkı çok olmayacağından dolayı şans olacak. 3+1'i tercih etmezsiniz, kontenjan az olduğundan dolayı.

e-Devlet'ten başvuru yapılınca kendilerine bilgi geliyor, şu bedeli yatırmanız koşuluyla başvuru tamamlanacaktır diye.

"EVİN ÖDEMESİ BİTMEDEN SATILAMAYACAK, KİRAYA VERİLEBİLİR"

Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir.

"BORCUNU ÖDEMEYEN ÇOK AZ"

Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konutu geliri düşük insanlarımıza verdik. Bugüne kadar sözleşmesini feshettiğimiz sayısı çok azdır. Ödemesini yapmayana da devletin şefkatli yüzünü dönmüyoruz ama sıkça yaşadığımız bir durum değil.

Yoğunluktan dolayı bazı ilçelerdeki konutlar görülmeyebilir. Yoğunluk geçince görebilirler.

Geliri düşük olanı daha önceden ev sahibi yapalım diye böyle bir gelir sınırlaması getirdik.