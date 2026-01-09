  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TOKİ taksiti ödeyenler dikkat! 2026 yılı taksit artış oranları belli oldu

TOKİ taksiti ödeyenler dikkat! 2026 yılı taksit artış oranları belli oldu

TOKİ taksiti ödeyenler dikkat! 2026 yılı taksit artış oranları belli oldu
Güncelleme:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve arsa ödemesi yapanların merakla beklediği taksit artış oranlarını resmen açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan geri ödemelere uygulanacak yeniden değerleme oranlarını resmi olarak açıkladı.

TOKİ tarafından inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran yüzde 15,57 olarak belirlendi.

TOKİ tarafından inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den TOKİ'ye intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran yüzde 10,34 oldu. Satılan arsaların geri ödemelerindeki borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de yüzde 10,34 oranında arttı.

Konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve arsa ödemesi yapanların merakla beklediği taksit artış oranlarını resmen açıkladı.

Bu Haberleri Kaçırma...

HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
Etiketler TOKİ taksit artış oranı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi!
Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti!