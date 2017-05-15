TOKİ verdiği evleri geri aldı !

Elazığ'da dar gelirli aileler için yapılan dairelerin bazılarının kiraya verildiği, bazılarının da 3 yıldır elektrik, doğalgaz ve 100 TL'lik satış bedeli ödenmediği için sözleşmelerinin feshedilerek geri alındığı bildirildi

Elazığ’da dar gelirli vatandaşlara aylık 100 TL ödemeyle verilen dairelerin bazılarının kar amaçlı kiralandığı, bazılarının ise ilk günden itibaren hiçbir ödeme yapmadığı gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi. Geri alınan evlerdeki eşyalar çilingir yardımı ile kapılar açılarak boşaltıldı.

Elazığ’ın merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde dar gelirli ailelere 100 TL karşılığında Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen TOKİ konutlarındaki 832 daireden 220’sinin, hak sahipleri tarafından başkalarına kiraya verilerek 3-4 kat fazla kar edildiği, bazı hak sahiplerinin de 3 yıldır doğalgaz, elektrik borçları ile 100 TL’lik satış bedelini ödemediği tespit edildi.

İl idare kurulunun aldığı karar sonrası polis ekipleri ve çilingir yardımı ile TOKİ konutlarındaki tespit edilen evler boşaltılmaya başlandı. Çilingir yardımıyla dairelerin kapıları açılarak vakıf görevlileri tarafından tutulan tutanaklar sonrasında eşyalar kamyonetlere yüklenip depolara kaldırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 122 dairenin boşaltıldığı, belirlenen yaklaşık 100 dairenin de boşaltılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.