TOKİ'den 26 ilde yüzde 25 peşin, 72 ay vadeli konut satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Şubat 2024 tarihlerinde 9 ilde 3 bin 395 konut ve 97 iş yeri ihalesinin ayrıntılarını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 26 ilde 132 konut, 29 ilde ise 296 iş yeri için açık artırma yoluyla satışa hazırlanıyor.

TOKİ'nin 26 ilde başlatacağı proje kapsamında, 50 bin lira peşinatı olan vatandaşlar ev sahibi olabilecek.

26 ilde 132 konut, 29 ilde ise 296 iş yeri açık artırma ile satışa sunulacak. Konutların çoğu hemen teslim bir kısmı ise 36 ay sonra teslim edilecek. Yüzde 25 peşin ödeme ile satışa sunulacak olan konutlar 72 ay vade imkanı olacak. Açık artırma 8 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

İş yerlerinin teslim süreleri 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay ve hemen teslim olarak yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satışa çıkıyor. Açık artırma 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Konutların satışa çıkacağı iller

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat şehirlerinde 132 konut satılacak

İşyerlerinin satışa çıkacağı iller

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat

Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şubat 2024 için toplam 9 ilde 12 farklı ihale ile 3 bin 395 konut için ihale şartlarını açıkladı.

Yeni ihale duyurularında Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul, Kayseri, Rize, Samsun ve Sivas illerinde toplam 3 bin 395 konutun ihalesi yapılacağı belirtildi.

Duyuruda ayrıca yine Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul, Kayseri, Rize, Samsun ve Sivas illerinde toplam 97 iş yeri/dükkan ihalesi yapılacağı bilgisi yer aldı.

TOKİ'nin Şubat 2024 konut ve işyeri ihale ilanları şu şekilde

2 Şubat - Ankara ili Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 28026 Ada 2 Parsel 50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Yenimahalle 3. Etap 349 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 1. Etap 326 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 510 Adet Konut , 1 Adet 32 Derslikli İlkokul ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

8 Şubat - Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Merkez Mahallesi 35 Adet Konut ve 41 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi

14 Şubat - İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 484 Adet Konut ve 40 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

15 Şubat - İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 632 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi

19 Şubat - Kayseri İli, Tomarza İlçesi, 4. Mıntıka Mahallesi 3. Etap 178 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

22 Şubat - Rize İli Merkez İlçesi Kendirli Beldesi Düz Mahallesi 79 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

23 Şubat - Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 74 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

23 Şubat - Sivas İli Merkez İlçesi Yapı Mahallesi 452 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

29 Şubat - Sivas İli Yıldızeli İlçesi Salihiye Mahallesi 3. Etap 226 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

TOKİ'nin kentsel dönüşüm projelerine başvuru nasıl yapılıyor ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut ihalelerinin başvuru süreçleriyle ilgili detaylara da yine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir.

Başvurularda alt gelir grupları, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, engelli, emekli ve diğer başvuru sahipleri için farklı şartlar aranıyor.