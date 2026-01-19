TOKİ'den 29 ilde 100 bin TL'den başlayan arsa satışı; Ankara, İstanbul ve İzmir de listede...

  1. Anasayfa
  TOKİ'den 29 ilde arsa satışı... Fiyatlar 100 bin TL'den başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu toplam 29 ilde 100 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar fiyat aralığındaki 244 arsayı açık artırma ile satışla çıkaracak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde 244 muhtelif arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. 244 muhtelif arsa için yüzde 25 peşinat şartı bulunan açık artırmada arsa fiyatları 100 bin TL'den başlıyor ve 10 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

Ayrıca TOKİ açık artırma ile satılan arsaların ödemeleri için 48 aya kadar vade imkanı da sunuyor.

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuruya göre 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek olan müzayedeye katılacak şahısların ödemesi gereken teminat bedelleri, arsaların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor. 

TOKİ’nin arsa satacağı 29 ilin listesi şu şekilde:

Aksaray,
Ankara,
Antalya,
Aydın,
Balıkesir,
Batman,
Bilecik,
Bingöl,
Bitlis,
Bursa,
Çanakkale,
Çorum,
Diyarbakır,
Edirne,
Elazığ,
Erzincan,
Eskişehir,
Gaziantep
İstanbul,
İzmir,
Karaman,
Kayseri,
Kırklareli,
Kocaeli,
Muş,
Sivas,
Şanlıurfa,
Tekirdağ,
Yalova.

