TOKİ'den 29 ilde 100 bin TL'den başlayan arsa satışı; Ankara, İstanbul ve İzmir de listede...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde 244 muhtelif arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. 244 muhtelif arsa için yüzde 25 peşinat şartı bulunan açık artırmada arsa fiyatları 100 bin TL'den başlıyor ve 10 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

Ayrıca TOKİ açık artırma ile satılan arsaların ödemeleri için 48 aya kadar vade imkanı da sunuyor.

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuruya göre 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek olan müzayedeye katılacak şahısların ödemesi gereken teminat bedelleri, arsaların muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor.

TOKİ’nin arsa satacağı 29 ilin listesi şu şekilde:

Aksaray,

Ankara,

Antalya,

Aydın,

Balıkesir,

Batman,

Bilecik,

Bingöl,

Bitlis,

Bursa,

Çanakkale,

Çorum,

Diyarbakır,

Edirne,

Elazığ,

Erzincan,

Eskişehir,

Gaziantep

İstanbul,

İzmir,

Karaman,

Kayseri,

Kırklareli,

Kocaeli,

Muş,

Sivas,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Yalova.