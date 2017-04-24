TOKİ’den dar gelirliye konut müjdesi

BaşbakanlıkToplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan “ Bu yıl dar ve orta gelir grubu için 7 bin 322, alt-yoksul gelir grubu için 263, gecekondu dönüşümünde ise 3 bin 208 sosyal konutun yapımına başladık” dedi.



Türkiye’de konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarını anlatan Turan “Bu kimliğimizle, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır bir ‘dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Turan, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdare’nin ocak ayı başından bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar 102 milyon lira olan 48 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti. Bu yıl yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Turan, şöyle konuştu:

"İNŞAATLAR SÜRÜYOR"

“Bu yıl 10 bin 793 konut ve 516 sosyal donatının yapımına başladık. Değerlendirme aşamasındaki bin 580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bu süreye kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştık. Bu yıl dar ve orta gelir grubu için 7 bin 322, alt-yoksul gelir grubu için 263, gecekondu dönüşümünde ise 3 bin 208 sosyal konutun yapımına başladık. Ayrıca 5 okul, bir üniversite, 11 ticaret merkezi, 14 cami, 4 jandarma komutanlığı binasının da içinde bulunduğu 516 sosyal donatının yapımına başlandı.”

"Yeni projeler devam ediyor "

İdarenin geçen yıl koyduğu 60 bin konut hedefini aştığını belirten Turan “Geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yıl hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız, 65 bin konutu ihale edeceğiz” dedi. İç Anadolu Bölgesi’nde bu yıl yaklaşık 9 bin konut için proje çalışması yaptıklarını söyleyen Turan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu yıl 6 bin 964 konut için proje yatıklarını söyledi. İstanbul’da kentsel dönüşüm odaklı çalıştıklarını dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul’da 5 bin 200 konut yapmayı planladıklarını da söyledi.



