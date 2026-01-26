TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
TOKİ 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile açık artırmaya çıkartıyor. İşte TOKİ'nin açık artırma ile satılığa çıkaracak arsaların listesi...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satacağını açıkladı.
3 Şubat Salı günü yapılacak olan ihalelerde satışa çıkarılacak arsalar Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alıyor.
Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.
İnternet katılım başvuruları 02.02.2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla sona erecek.
Öte yandan teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar arsalara ister yüzde 25 peşinat 48 ay vade seçeneğiyle isterlerse de yüzde 15 peşin alım indiriminden faydalanarak indirimli olarak sahip olabilecek.
İşte TOKİ'nin 3 Şubat salı günü yapacağı açık artırma ile satacağı arsaların bulunduğu iller ve arsaların nitelikleri..
TOKİ 29 İlde 244 Muhtelif Arsa Satış Listesi
Aksaray (Merkez): 8 Muhtelif Arsa
Ankara (Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle): 24 Muhtelif Arsa
Antalya (Demre, Döşemealtı ve Manavgat): 30 Muhtelif Arsa
Aydın (Didim): 1 Konut Alanı
Balıkesir (Ayvalık, Gönen ve Karesi): 9 Muhtelif Arsa
Batman (Beşiri): 3 Konut Alan
Bilecik (Bozüyük, Merkez ve Pazaryeri): 7 Muhtelif Arsa
Bingöl (Merkez): 1 Plansız Alan
Bitlis (Tatvan): 19 Muhtelif Arsa
Bursa (Orhaneli): 1 Plansız Alan
Çanakkale (Ayvacık ve Lapseki): 5 Muhtelif Arsa
Çorum (Merkez): 6 Konut Alanı
Diyarbakır (Bağlar): 6 Muhtelif Arsa
Edirne (Merkez): 1 Pazar Alanı
Elazığ (Merkez): 1 Ticaret Alanı
Erzincan (Merkez): 6 Muhtelif Arsa
Eskişehir (Odunpazarı): 17 Konut Alanı
Gaziantep (Şahinbey ve Şehitkamil): 15 Muhtelif Arsa
İstanbul (Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Şile ve Tuzla): 12 Muhtelif Arsa
İzmir (Aliağa, Bergama, Kemalpaşa ve Ödemiş): 9 Muhtelif Arsa
Karaman (Merkez): 5 Muhtelif Arsa
Kayseri (Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan ve Sarız): 11 Muhtelif Arsa
Kırklareli (Babaeski, Lüleburgaz ve Vize): 3 Muhtelif Arsa
Kocaeli (Başiskele, Çayırova, Kartepe ve Körfez): 11 Muhtelif Arsa
Muş (Merkez): 1 Tarımsal Alan
Sivas (Merkez): 4 Muhtelif Arsa
Şanlıurfa (Siverek ve Viranşehir): 11 Muhtelif Arsa
Tekirdağ (Çorlu ve Süleymanpaşa): 13 Muhtelif Arsa
Yalova (Çiftlikköy ve Merkez): 4 Muhtelif Arsa
Satış ve Katılım Bilgileri
Ödeme Koşulları: %25 Peşinat - 48 Ay Vade
Müzayede Tarihi: 3 Şubat 2026 Saat: 10.30
Vergi Durumu: KDV'den Muaf
İnternet Katılım Kaydı: 2 Şubat 2026 Pazartesi Saat 10.30'a kadar.
İndirim Avantajı: Peşin ödemelerde %15 indirim uygulanabilir (ilgili taşınmazlar için).
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol