  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor

TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor

TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor
Güncelleme:

TOKİ 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile açık artırmaya çıkartıyor. İşte TOKİ'nin açık artırma ile satılığa çıkaracak arsaların listesi...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satacağını açıkladı.

3 Şubat Salı günü yapılacak olan ihalelerde satışa çıkarılacak arsalar Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alıyor.

Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

İnternet katılım başvuruları 02.02.2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

Öte yandan teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar arsalara ister yüzde 25 peşinat 48 ay vade seçeneğiyle isterlerse de yüzde 15 peşin alım indiriminden faydalanarak indirimli olarak sahip olabilecek.

İşte TOKİ'nin 3 Şubat salı günü yapacağı açık artırma ile satacağı arsaların bulunduğu iller ve arsaların nitelikleri..

TOKİ 29 İlde 244 Muhtelif Arsa Satış Listesi

Aksaray (Merkez): 8 Muhtelif Arsa

Ankara (Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle): 24 Muhtelif Arsa

Antalya (Demre, Döşemealtı ve Manavgat): 30 Muhtelif Arsa

Aydın (Didim): 1 Konut Alanı

Balıkesir (Ayvalık, Gönen ve Karesi): 9 Muhtelif Arsa

Batman (Beşiri): 3 Konut Alan

Bilecik (Bozüyük, Merkez ve Pazaryeri): 7 Muhtelif Arsa

Bingöl (Merkez): 1 Plansız Alan

Bitlis (Tatvan): 19 Muhtelif Arsa

Bursa (Orhaneli): 1 Plansız Alan

Çanakkale (Ayvacık ve Lapseki): 5 Muhtelif Arsa

Çorum (Merkez): 6 Konut Alanı

Diyarbakır (Bağlar): 6 Muhtelif Arsa

Edirne (Merkez): 1 Pazar Alanı

Elazığ (Merkez): 1 Ticaret Alanı

Erzincan (Merkez): 6 Muhtelif Arsa

Eskişehir (Odunpazarı): 17 Konut Alanı

Gaziantep (Şahinbey ve Şehitkamil): 15 Muhtelif Arsa

İstanbul (Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Şile ve Tuzla): 12 Muhtelif Arsa

İzmir (Aliağa, Bergama, Kemalpaşa ve Ödemiş): 9 Muhtelif Arsa

Karaman (Merkez): 5 Muhtelif Arsa

Kayseri (Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan ve Sarız): 11 Muhtelif Arsa

Kırklareli (Babaeski, Lüleburgaz ve Vize): 3 Muhtelif Arsa

Kocaeli (Başiskele, Çayırova, Kartepe ve Körfez): 11 Muhtelif Arsa

Muş (Merkez): 1 Tarımsal Alan

Sivas (Merkez): 4 Muhtelif Arsa

Şanlıurfa (Siverek ve Viranşehir): 11 Muhtelif Arsa

Tekirdağ (Çorlu ve Süleymanpaşa): 13 Muhtelif Arsa

Yalova (Çiftlikköy ve Merkez): 4 Muhtelif Arsa

Satış ve Katılım Bilgileri

Ödeme Koşulları: %25 Peşinat - 48 Ay Vade
Müzayede Tarihi: 3 Şubat 2026 Saat: 10.30
Vergi Durumu: KDV'den Muaf
İnternet Katılım Kaydı: 2 Şubat 2026 Pazartesi Saat 10.30'a kadar.
İndirim Avantajı: Peşin ödemelerde %15 indirim uygulanabilir (ilgili taşınmazlar için).

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Etiketler TOKİ arsa açık artırma toki açık artırması arsa satışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu!
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu