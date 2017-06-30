TOKİ'den evi olmayan tüm emeklilere müjde

TOKİ Başkanı Ergün Turan, alt ve orta gelir grubunun ev sahibi olabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık 800 bin konuta ulaştık. Buna göre yine yaklaşık olarak 600 bin vatandaşımız TOKİ modeli olmasa ev sahibi olamazdı” dedi. Özellikle evi olmayan emekliler için her projeden ayırdıkları konut oranının yüzde 25 olduğuna vurgu yapan Turan, 240 aya kadar vade yapıldığını, taksit oranlarının da 300 liradan başladığını söyledi. Nisan ayı sonu itibariyle ihale edilen ve ihale sürecinde olan konutların sayısının toplamda 783 bini geçtiğine de dikkat çekildi.

15 bin 2+1 konut

2017’de ise 65 bin konut ihale edecek. Konutlar il il açıklandı. Güneydoğu’ya 12 bin 750, Marmara’ya 12 bin 716, Karadeniz’e 10 bin 395 ev yapılacak. Bu rakamın 15 bin'i, yani %25'i emeklilere ayrılacak. Bu yıl, projelerde 1+1 daire sayılarını azaltacaklarını belirten Turan, “Kurada daire sahibi olmaya hak kazanan emekli ve dar gelirlilere 2+1 konutlardan ödeme planı çıkartılacak. Maliyeti, 120 ile 170 bin lira arasında değişen TOKİ konutları sunulan ödeme planına uygun olacak” vurgusunu yaptı.

Kurada çifte şans

Emekli hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak. Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye’deki toplam konut üretiminin yüzde10’unu karşılayan TOKİ, 2023 hedefleri doğrultusunda 2017 yılında da 65 bin nitelikli sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor. İnşaat sektöründe öncü kuruluş, 2023’e kadar ise 500 bin konut üretecek.

