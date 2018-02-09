TOKİ'den İstanbul'a 4 bin yeni konut müjdesi

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Turan, amaçlarının sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlara imkan çerçevesinde sosyal konut yapmak olduğunu söyledi.

Turan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bundan vazgeçmiş değiliz. Bu yıl içerisinde Silivri'de ihale gününü aldık, mart ayının ortalarında olacağını tahmin ediyorum. Silivri'de 1400'e yakın konuta bu yıl içerisinde başlamış ve kuralarını çekmiş, gelecek yıl da teslim etmiş olacağız. Kayabaşı ve Hoşdere arasında 1000'e yakın konut bu yıl içerisinde başlayacağımız var. Yine 1000'e yakın konut üretim aşamasında olup satacağımız var. Yine Tuzla bölgesinde planlamasını yaptığımız bir alanda sosyal konut anlamında orta ve dar gelir grubuna yapacağımız konutlar var. İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız."

TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle de ilgilendiklerini belirterek, "Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var." dedi.