TOKİ'nin 500 bin Sosyal Konut Pojesi kurasında sistem hatası krizi

TOKİ’nin Ankara genelinde merakla beklenen "500.000 Sosyal Konut Projesi" kura çekilişinde, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle kriz yaşandı.

TOKİ, 3 Mart 2026 tarihinde yapılan Ankara Merkez kura çekilişinde teknik bir aksaklık yaşandığını duyurdu. İnceleme sonrası eksik belirlenen 497 hak sahibinden 227 şehit yakını ve gazi doğrudan sisteme tanımlandı.

TRT'nin haberine göre Ankara’nın Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerini kapsayan dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleme kurasına "sistem hatası" damga vurdu. 3 Mart'ta yapılan büyük çekilişin ardından yapılan incelemelerde, teknik bir aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin belirlenemediği ortaya çıktı. TOKİ, yaşanan bu mağduriyeti gidermek için düğmeye bastı.

Şehit Yakınları ve Gazilere Doğrudan Hak

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, eksik kalan 497 kişilik listenin 227’si "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinden oluşuyor. Mevzuat gereği bu özel grupta yer alan 227 vatandaş, herhangi bir yeni kuraya girmeden doğrudan "hak sahibi" olarak sisteme kaydedildi.

Gözler Yarın Sabah Saat 10:00'da

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibi için ise heyecan yeniden başlıyor. TOKİ, bu kontenjan için 6 Mart 2026 Cuma günü saat 10:00'da ek bir kura çekilişi düzenleyecek. İdarenin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak çekilişle Ankara’daki eksik kalan talihliler belirlenecek. Sonuçlar çekilişin hemen ardından e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

TOKİ'den açıklama geldi

Tartışma yaratan kuradan sonra TOKİ akşam saatlerinde hak sahiplerine durumu SMS ile bilgilendirildi. Sistem hatasından bahsedilen mesajda hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceği ifade edildi.

SMS'te, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında bulunduğu ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu belirtildi. Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın (6 Mart) saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

TRT