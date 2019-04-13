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  4. 13 Nisan 2019 12:32

TOKİ'nin kampanyasına büyük başvuru

TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ'nin kampanyasına büyük başvuru
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TOKİ tarafından borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak  isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen indirim kampanyasına  vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut  ve iş yeri alıcılarının 19 Nisan Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda  bulunması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu  indirim oranından yararlanılamayacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da  yararlanıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde  25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim  kampanyasından faydalandı.

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Kişisel tasarrufla 182 milyonluk borç kapatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kampanyanın ilk 16 gününde  borcunun tamamını kapatan ve kısmi ödeme yapan vatandaşlarla beraber toplam 4 bin  389 konut ve iş yeri alıcısı 244 milyon 451 bin liralık borcunu kapatarak indirim  kampanyasından yararlandı.

Bu yıl yüzde 22 oranında indirim yapılan kampanyadan ilk 16 günde 3  bin 883 konut ve iş yeri alıcısı 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak  tapularını almaya hak kazandı.

Borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı da  yaptıkları 18 milyon 527 bin liralık peşin ödemelerle indirim kampanyasından  yararlandı.

Kampanya kapsamında toplam 244 milyon 451 bin liralık borcun yüzde  74'üne karşılık gelen 182 milyon 77 bin liralık kısmı, kişisel birikimlerle  ödendi. Borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazanan vatandaşlar böylelikle  kredi kullanmadan tasarrufla gelen bu tutarı ekonomiye kazandırmış oldu.

210 bin kişi yararlanacak

210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği kampanyaya,  başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ'ye ödemekle yükümlü  oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması  gerekiyor.

Satışları 2017 sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2017 sonuna  kadar başlayan konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği kampanyaya, taksit  sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları,  gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi  kullanabilecek.

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