TOKİ'nin ödediği tazminat dudak uçuklattı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “bilgi edinme kanunu” kapsamında cevaplandırılmak üzere TOKİ’ye sorular sordu. Antmen’in “2002-2018 yılları arasında TOKİ’ye açılan dava sayısı nedir, TOKİ bunların kaçını kaybetmiştir ve TOKİ’nin bu davalar sonucunda ödediği toplam tazminat ne kadardır” sorusuna TOKİ’den yanıt geldi.

Yanıta göre 2002-2018 yılları arasında TOKİ’ye açılan 46 bin 448 davadan 26 bin 115’ini TOKİ kaybetmiş, bunun sonucunda ise TOKi 165 milyon 817 bin TL tazminat ödemiş. TOKİ’nin davaları kaybetme sebepleri ise göçmen konutları, kusurlu iş teslimi, işçi alacakları ve icra şeklinde sıralanıyor. Bu rakamlara göre AKP döneminde TOKİ’ye günde ortalama 7,9 dava açılırken TOKİ günde 4,4 dava kaybediyor ve 16 yılda bu davalara her gün ortalama 28 bin TL tazminat ödüyor.

Birgün gazetesinden Ozan Gündoğdu'nun haberine göre ayrıca Antmen’in 2002-2018 yılları arasında satılan toplam kamu arazisi miktarı nedir ve ne kadara satılmıştır sorularına ise TOKİ “Bu yıllar arasında 55 milyon metrekarelik kamu arazisi 5,5 milyar TL bedelle satılmıştır” cevabını verdi. Böylece 16 yıldır satılan kamu arazilerinin metrekare fiyatının sadece 100 TL olduğu anlaşıldı.

Diğer yandan “TOKİ deprem arazilerinin ne kadarına konut yapmıştır” sorusuna “bu sorunun idaremizle bir ilgisi bulunmamaktadır yanıtını verirken, “dini tesis alanı” olarak tescillenen gayrimenkullerin satılmadığını ve bedelsiz olarak Hazine’ye devredildiğini ifade etti.