TOKİ'ye borcu olan kişi sayısı açıklandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ'den ev alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu bulunan kişi/konut-iş yerinin toplam sayısının 270.548 olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “Ülkemizde halen konut borcu bulunan kişi sayısı kaçtır? 2018 yılı ve 2019 yılı an itibariyle kaç kişi konut kredisi kullanmıştır? TOKİ'den konut alıp kredi ödeyen kişi sayısı kaçtır? 2018 yılında TOKİ'den kredi ödeyerek ev alan kaç kişi borcunu bitirip tapusunu almıştır? Bu zamana kadar TOKÎ kaç kişiyi ev sahibi yapmıştır? TOKİ'den ev alıp başkasına devreden kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularını yöneltti.

Bakanlığa bağlı kuruluş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu bulunan kişi/konut-iş yerinin toplam sayısının 270.548 olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “TOKÎ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iş yerinin tapusu verilmiştir. TOKİ 05.04.2019 tarihi itibariyle 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirmiş ve bu konutlardan 726 bin 658'i satılmıştır” dedi.

TOKİ'nin satışa sunduğu alt gelir grubuna ait konutların borç bitimine kadar, orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise teslim tarihinden bir yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunmakta olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2018 yılı itibaren 12.591 konutun alıcıları tarafından devredilmiştir” dedi.

TOKİ BORÇLULARI ARTIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TOKİ ile uygun koşullarda ev sahibi olabilmek için başvuranların, son yıllarda ekonomik kriz nedeni ile ödemede zorlandıklarını ve kendilerine esneklik yaratılması yönünde talepler geldiğini belirtti.

TOKİ’den konut alıp sıkıntı içinde olduklarını ifade edenler için bir düzenleme sağlanması yönünde çalışma yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Gürer, “Bakan yanıtında bu kesimlerin durumuna açıklık getirilmemiştir. Ödemede sorun yaşayanların devir yönünde arayışlarda bulunduğu ifade edilmektedir. Ev devri ile ilgili uygulamanın her ne kadar kuralları olduğu, devir yasağı olduğu ifade edilse de bunun böyle olmadığı, ödeme devri sağlanarak borcu süresine kadar evlerin el değiştirdiği ifade edilmektedir. TOKİ ödenmeyen borçlarla ilgili bilgilendirme sağlamış olsa, ekonomik sorunların yansıması bu bağlamda görülebilirdi. Projelerin süresi içinde tamamlanması ve sorunsuz ödeme koşulları oluşturulması projelerin uygulama süreçlerinin gerçekleşmesini de hızlandıracaktır. Konut sorununda birden çok proje uygulayan TOKİ’nin sektörü canlı tuttuğu dikkate alındığında, durma noktasına gelen inşaat sektörü için TOKİ ile ev sahibi hayali kuranlar için yeni düzenlemeler sağlanabilmelidir” dedi.