''Türkiye'de ev kiralamayla oturum izni kaldırılsın!''

Konut kiralarındaki büyük artışın önüne geçilebilmesi için sektör uzmanları, "yabancıya kiralama yoluyla verilen oturum izni kaldırılsın" çağrısını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenleme ile yabancıya konut satışını da döviz kazandırıcı hizmetler kapsamına aldı. Yeni düzenleme kapsamında doğrudan yurt dışında gayrimenkul, pazarlayıp satan firmalara devlet desteği sağlanacak.

Düzenleme, gayrimenkulde fiyatları yukarı çekeceği endişesiyle sosyal medyada tepki çekerken, yabancıya satış yapan sektör temsilcileri, bunun şirketlerin global anlamda oyuncu olmasını sağlayacağını belirtti.

Tepki çeken noktaya işaret eden sektör temsilcileri, ev kiralama yoluyla oturum izni alarak kiraların yükselmesine neden olan kitle ile sınırlı sayıda alım yapan yatırımcı grubun karıştırılmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin oturum programı geliştirerek bunu 150 bin dolar ile 200 bin dolar karşılığında vermesi gerektiğini belirtti.

‘Hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok’

Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye’de özellikle kiralama yoluyla oturum izni alan geniş bir kitle olduğunu söyledi: “Türkiye daire kiralayan yabancıya 1 yıl oturum hakkı veriliyor. Hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok. Ancak çalışma veya öğrenci vizesi olana veriliyor. Ya da 300-400 bin dolarlık oturum programıyla böyle bir hak kazanıyorlar. Bizim de kiralamayla oturum hakkı yerine 150-200 bin dolar ödeyene bu hakkı vermemiz gerekir”.

‘Yabancıya 10 yıldır satıyoruz oysa fiyatlar son bir yılda arttı’

Düzenlemenin sektörün uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve beklediği bir uygulama olduğunu aktaran Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, “Gayrimenkulün bu alanı doğrudan döviz girdisi sağlıyor. Döviz girdisi sağlayan diğer sektörlere destek veriliyor. Düzenleme ile bundan bizim de faydalanmamız sağlandı. Fiyatların artmasının nedeni yabancıymış gibi görünüyor. Hâlbuki biz yabancıya 10 yıldır konut satıyoruz ancak fiyatlar bir yıldır artıyor. Dolayısıyla bunun yabancıya satışla alakası olmaz. Bunun en büyük nedeni konut üretiminin son üç-dört yıldan bu yana azalıyor olması” dedi.

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