SON DAKİKA
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ SAAT 10:00'DA
2018'İN İLK GÖZALTI DALGASI: 68 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR !
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ !
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Memur ve memur emeklisinin beklediği açıklama geldi !
Memur ve memur emeklisinin beklediği açıklama geldi !
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. 03 Ocak 2018 09:08

Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu

İşte Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranları belirlendi. Buna göre işte Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz ilçeleri...

Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
A+ A-

Geride bıraktığımız 2017 yılında Türkiye'nin en pahalı ilçeleri de belli oldu. Emlak fiyatlarının el yaktığı ilçelerin zirvesinde İstanbul Beşiktaş var.

İşte Türkiye genelinde metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranlarıyla emlak fiyatlarında en pahalı 20 ilçe...

20- Kağıthane

Metrekare fiyatı: 3.667 TL

Yıllık değişim (%): 7

19- Küçükçekmece

Metrekare fiyatı: 3.838 TL

Yıllık değişim (%): 4

18- Zeytinburnu

Metrekare fiyatı: 4.000 TL
Yıllık değişim (%): 4

17- Fatih

Metrekare fiyatı: 4.114 TL

Yıllık değişim (%):-2

16- Maltepe

Metrekare fiyatı: 4.222 TL

Yıllık değişim (%):0

15- Güzelbahçe/İzmir

Metrekare fiyatı: 4.340 TL

Yıllık değişim (%):28

14- Narlıdere/İzmir

Metrekare fiyatı: 4.459 TL

Yıllık değişim (%):27

13-Eyüp

Metrekare fiyatı: 4.853 TL

Yıllık değişim (%):19

12- Üsküdar

Metrekare fiyatı: 5.000 TL

Yıllık değişim (%):0

11- Adalar

Metrekare fiyatı: 5.160 TL

Yıllık değişim (%):-2

10- Bodrum/Muğla

Metrekare fiyatı: 5.636 TL

Yıllık değişim (%):13

9- Şişli

Metrekare fiyatı: 5.894 TL

Yıllık değişim (%):2

8- Ataşehir

Metrekare fiyatı: 5.913 TL

Yıllık değişim (%):2

7- Beyoğlu

Metrekare fiyatı: 6.666 TL

Yıllık değişim (%):2

6- Çeşme/İzmir

Metrekare fiyatı: 7.500 TL

Yıllık değişim (%):22

5- Kadıköy

Metrekare fiyatı: 7.941 TL

Yıllık değişim (%):-1

4-Sarıyer

Metrekare fiyatı: 9.117 TL

Yıllık değişim (%):2

3-Bakırköy

Metrekare fiyatı: 10.000 TL

Yıllık değişim (%):14

2- Beykoz

Metrekare fiyatı: 10.416 TL

Yıllık değişim (%):8

1- Beşiktaş

Metrekare fiyatı: 15.172 TL

Yıllık değişim (%):1

türkiye'nin en pahalı ilçeleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM