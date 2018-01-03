Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu

Geride bıraktığımız 2017 yılında Türkiye'nin en pahalı ilçeleri de belli oldu. Emlak fiyatlarının el yaktığı ilçelerin zirvesinde İstanbul Beşiktaş var.

İşte Türkiye genelinde metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranlarıyla emlak fiyatlarında en pahalı 20 ilçe...

20- Kağıthane

Metrekare fiyatı: 3.667 TL

Yıllık değişim (%): 7

19- Küçükçekmece

Metrekare fiyatı: 3.838 TL

Yıllık değişim (%): 4

18- Zeytinburnu

Metrekare fiyatı: 4.000 TL

Yıllık değişim (%): 4

17- Fatih

Metrekare fiyatı: 4.114 TL

Yıllık değişim (%):-2

16- Maltepe

Metrekare fiyatı: 4.222 TL

Yıllık değişim (%):0

15- Güzelbahçe/İzmir

Metrekare fiyatı: 4.340 TL

Yıllık değişim (%):28

14- Narlıdere/İzmir

Metrekare fiyatı: 4.459 TL

Yıllık değişim (%):27

13-Eyüp

Metrekare fiyatı: 4.853 TL

Yıllık değişim (%):19

12- Üsküdar

Metrekare fiyatı: 5.000 TL

Yıllık değişim (%):0

11- Adalar

Metrekare fiyatı: 5.160 TL

Yıllık değişim (%):-2

10- Bodrum/Muğla

Metrekare fiyatı: 5.636 TL

Yıllık değişim (%):13

9- Şişli

Metrekare fiyatı: 5.894 TL

Yıllık değişim (%):2

8- Ataşehir

Metrekare fiyatı: 5.913 TL

Yıllık değişim (%):2

7- Beyoğlu

Metrekare fiyatı: 6.666 TL

Yıllık değişim (%):2

6- Çeşme/İzmir

Metrekare fiyatı: 7.500 TL

Yıllık değişim (%):22

5- Kadıköy

Metrekare fiyatı: 7.941 TL

Yıllık değişim (%):-1

4-Sarıyer

Metrekare fiyatı: 9.117 TL

Yıllık değişim (%):2

3-Bakırköy

Metrekare fiyatı: 10.000 TL

Yıllık değişim (%):14

2- Beykoz

Metrekare fiyatı: 10.416 TL

Yıllık değişim (%):8

1- Beşiktaş

Metrekare fiyatı: 15.172 TL

Yıllık değişim (%):1