Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu

Geride bıraktığımız 2017 yılında Türkiye'nin en pahalı ilçeleri de belli oldu. Emlak fiyatlarının el yaktığı ilçelerin zirvesinde İstanbul Beşiktaş var.
İşte Türkiye genelinde metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranlarıyla emlak fiyatlarında en pahalı 20 ilçe...
20- Kağıthane
Metrekare fiyatı: 3.667 TL
Yıllık değişim (%): 7
19- Küçükçekmece
Metrekare fiyatı: 3.838 TL
Yıllık değişim (%): 4
18- Zeytinburnu
Metrekare fiyatı: 4.000 TL
Yıllık değişim (%): 4
17- Fatih
Metrekare fiyatı: 4.114 TL
Yıllık değişim (%):-2
16- Maltepe
Metrekare fiyatı: 4.222 TL
Yıllık değişim (%):0
15- Güzelbahçe/İzmir
Metrekare fiyatı: 4.340 TL
Yıllık değişim (%):28
14- Narlıdere/İzmir
Metrekare fiyatı: 4.459 TL
Yıllık değişim (%):27
13-Eyüp
Metrekare fiyatı: 4.853 TL
Yıllık değişim (%):19
12- Üsküdar
Metrekare fiyatı: 5.000 TL
Yıllık değişim (%):0
11- Adalar
Metrekare fiyatı: 5.160 TL
Yıllık değişim (%):-2
10- Bodrum/Muğla
Metrekare fiyatı: 5.636 TL
Yıllık değişim (%):13
9- Şişli
Metrekare fiyatı: 5.894 TL
Yıllık değişim (%):2
8- Ataşehir
Metrekare fiyatı: 5.913 TL
Yıllık değişim (%):2
7- Beyoğlu
Metrekare fiyatı: 6.666 TL
Yıllık değişim (%):2
6- Çeşme/İzmir
Metrekare fiyatı: 7.500 TL
Yıllık değişim (%):22
5- Kadıköy
Metrekare fiyatı: 7.941 TL
Yıllık değişim (%):-1
4-Sarıyer
Metrekare fiyatı: 9.117 TL
Yıllık değişim (%):2
3-Bakırköy
Metrekare fiyatı: 10.000 TL
Yıllık değişim (%):14
2- Beykoz
Metrekare fiyatı: 10.416 TL
Yıllık değişim (%):8
1- Beşiktaş
Metrekare fiyatı: 15.172 TL
Yıllık değişim (%):1