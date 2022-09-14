Ucuz sosyal konuta ilk gün başvuran sayısı açıklandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 141 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Bakan Murat Kurum, sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvurunun yapıldığı açıkladı.