Ünlü İş Adamı Poyraz Berkay Matoğlu

Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 1500 m² üzerine yapacağı 168 dairelik konut projesi ile büyük yatırımcıların ortağı haline gelmiştir.

Ağrılı yatırımcı bölgenin en soluksuz ve hızlı proje geliştiricilerinden biri olarak tanınmaktadır. Yaptığı konutlar ve farklı dallardaki kurumsal profesyonelliğiyle şu anda konuşulur halde. Şu ana kadar yaptığı yatırımlardan en revaçta olanı Esentepe İnci Evleri.

Konutların tahmini olarak bir yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Yaşı ve ani kararları insanları düşündürse de Kumburgaz, İstanbul, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, 3. havalimanı gibi bölgelerde derin izler bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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