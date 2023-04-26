Uzmanlardan konut fiyatlarında seçim sonrası uyarısı

Türkiye'de fahiş zamlar, yüksek enflasyon ile artık vatandaşa yeni bir ev hayallerini unutturacak seviyelere ulaşan konut fiyatları için uzmanlar seçim sonrasını işaret ederek tahminlerini açıkladı.

Satılık konut piyasası son haftaları oldukça durağan geçiriyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi hem yatırımcılar, hem de ihtiyacı olanlar beklemeye geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle başlayan daralma seçim sürecinin de etkisiyle devam ediyor. Seçimlerin ardından piyasanın vereceği tepkiyi görmek isteyen alıcılar, mevcut dönemde bankaların ‘kıstığı’ kredi musluklarının da yeniden açılması beklentisinde.



Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, bu bekleme dönemi, bazı şehir ve ilçelerde ‘acil satılık’ ilanı veren ev sahiplerinin ise satılık konut fiyatlarında bir miktar indirim yapmasını sağlıyor. Buna göre, piyasada satılık konut fiyatlarında yüzde 5 bir gerileme olduğu kaydediliyor.



Mevcut dönemde ise yatırımcı gayrimenkulden ziyade yeniden altın ve dövize yöneldi. Bu yönelmenin etkisiyle de piyasada şu anda fiyatların bir miktar gevşediği değerlendiriliyor. Seçim öncesi beklemeye geçenler olduğu gibi bu fiyatlardan alım yapanlar da var. Bekle-gör politikasındaki alıcılar, seçimler ardından bankaların konut kredisi kullandırmayı artıracağı yeni bir model oluşturulacağını öngörüyor. Şu anda alımına devam eden kitle ise seçimler ardından yeni bir fiyat artışı dalgası olabileceğini tahmin ediyor.



İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, seçim arefesindeki bu alıcı konumunun normal olduğunu anlatırken, “Piyasalarda bir beklenti var. Seçime kadar bu süreç devam edecektir. Herkes öncelikle öngörülebilir bir piyasa istiyor. Aksi takdirde zaten insanların konut ihtiyacı devam ediyor ama buna karşılık yeterli ürün yok. Ulaşmak için harekete geçse bile bu sefer de bankaların yüksek kredi faiz oranı ile karşılaşıyor. Üstelik bankalar, konuta erişimi kolaylaştırmak için yapılan kampanlara karşılık oldukça az kişiye kredi kullandırdıklarından dolayı beklenti karşılanamıyor” dedi.



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, konut alımında bir yavaşlama evresinin olduğunu belirtirken, seçim öncesi belirsizlik döneminin tüm karar alma süreçlerini etkilediğini ifade etti. Akdoğan, “Piyasada herkes durumu izleyip sonucu görmeye odaklandı. Mesele elbette seçimi kimin kazanacağı öngörüsü değil. Seçimlerin sonuçlanmasının beklenmesi. Konut alıcısı olduğu kadar konut geliştiricisi de bu sürecin geçmesini bekliyor” diye konuştu.



Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, bu bekleme ortamına karşılık fiyatlarda düşüş olmadığını, ancak ‘aksiyonlu’ fiyat artışlarının da yaşanmadığını söyledi. Piyasanın seçimden sonra rahatlamasını beklediklerini anlatan Akçam, “İhtiyacı olanın konuta erişimini sağlamak ve fahiş artışlardan piyasayı korumak lazım. Diğer yandan özellikle özel bankaların konut kredi faizlerinde yeni bir yükseliş var. Bu durum, konuta erişimi zorlaştırıyor. Ancak deprem bölgesinde konutlar yapılmaya başladı ve TOKİ aynı zamanda ülke genelinde de çalışmalarını artırmak istiyor. Tüm bunlarla birlikte fiyatlar da düşebilir” dedi.

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