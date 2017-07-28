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  4. 28 Temmuz 2017 15:43

Vergide mutlu son; resmen düşürüldü

Referandum sonrası inşaat sektöründe başlayan demir stoku tartışması ile ilgili süreçte alınan karar uygulanmaya başlanıyor.

Vergide mutlu son; resmen düşürüldü
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İnşaat sektörü, çelik üreticilerini suçlayarak iç piyasaya ürün satılmadığı iddiasında bulunmuş, çelikçiler ise bunun arz yetersizliği nedeniyle geçici bir durum olduğunu savunmuştu. Hükümet kanadından ise inşaat çeliğinde verginin düşürüleceği açıklanmış ve Bakanlar Kurulu'nda kararı alınmıştı. O karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, inşaat çeliği ithalatında daha önce yüzde 30 olan gümrük vergisi oranı, Güney Kore için yüzde 5,6, Malezya, AB üyesi ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bu arada traktör, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, motorsuz bisiklet ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında yüzde 10-20 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da yürürlüğe girdi.

vergi , demir vergisi , inşaat
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