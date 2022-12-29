  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Yeni bir ev hayali kuranlarına bir kötü haber daha

Yeni bir ev hayali kuranlarına bir kötü haber daha

Yeni bir ev hayali kuranlarına bir kötü haber daha
Güncelleme:

İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı verilere göre, konut fiyatları dünyada 1.6 kat artarken; bu rakam Türkiye'de 5.2 oldu.

2018 yılında ortaya çıkan ve pandemi sonrasını ağırlığını arttıran ekonomik kriz yurttaşlara zor günler yaşatırken; ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri konut ve barınma oldu. 

Milyonlarca kiracı, fahiş fiyat artışları ile karşılaşırken; yeni bir eve çıkmak ya da satın almak 'sıradan' yurttaşlar için artık neredeyse bir hayal. 

VERİLER GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konut krizi gerçeğini İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı veriler bir kez daha gözler önüne serdi. 

Verilere göre, Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke oldu. 

Dünyada konut fiyatları 1.6 kat artarken; Türkiye'de artış 5.2 kat olarak kayıtlara geçti. 

İSTANBUL'DA YÜZDE 238 ARTTI

Yine aynı verilere göre, İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 238 oranında arttı.

İstanbul'da ayrıca 2020 yılı baz alındığında ortalama net gelir 6.5 baza, daire fiyatı ise 17.3 baza yükseldi. 

İNŞAAT MALİYETLERİ KATLANDI

İPA'nın verilerine göre, sadece 1 yılda inşaat maliyeti yüzde 117 yükseldi. Gelirler bu artışa oranla artmadı. Dolayısıyla maliyet artışı da yaşadığımız konut krizini derinleştirdi.

Etiketler konut konut fiyatları ev fiyatları dünya Türkiye fiyat fahiş fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İstanbul'da doğalgaza indirim sürprizi
EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ne kadar promosyon alacak?
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın fileli sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Ufukta benzine ve motorine indirim göründü
EYT’de emekli maaşı için 3 formül! Tek tek hesaplandı: İşte zamlı yeni emekli maaşı tablosu
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
Savcılık İmamoğlu kararına itiraz etti!
Hayranlarını yasa boğdular: İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı