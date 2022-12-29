Yeni bir ev hayali kuranlarına bir kötü haber daha

İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı verilere göre, konut fiyatları dünyada 1.6 kat artarken; bu rakam Türkiye'de 5.2 oldu.

2018 yılında ortaya çıkan ve pandemi sonrasını ağırlığını arttıran ekonomik kriz yurttaşlara zor günler yaşatırken; ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri konut ve barınma oldu.

Milyonlarca kiracı, fahiş fiyat artışları ile karşılaşırken; yeni bir eve çıkmak ya da satın almak 'sıradan' yurttaşlar için artık neredeyse bir hayal.

VERİLER GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konut krizi gerçeğini İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı veriler bir kez daha gözler önüne serdi.

Verilere göre, Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke oldu.

Dünyada konut fiyatları 1.6 kat artarken; Türkiye'de artış 5.2 kat olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DA YÜZDE 238 ARTTI

Yine aynı verilere göre, İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 238 oranında arttı.

İstanbul'da ayrıca 2020 yılı baz alındığında ortalama net gelir 6.5 baza, daire fiyatı ise 17.3 baza yükseldi.

İNŞAAT MALİYETLERİ KATLANDI

İPA'nın verilerine göre, sadece 1 yılda inşaat maliyeti yüzde 117 yükseldi. Gelirler bu artışa oranla artmadı. Dolayısıyla maliyet artışı da yaşadığımız konut krizini derinleştirdi.