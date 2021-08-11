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  4. Yeni ev hayali kuranlara kötü haber: Zam üstüne zam geliyor!

Yeni ev hayali kuranlara kötü haber: Zam üstüne zam geliyor!

Yeni ev hayali kuranlara kötü haber: Zam üstüne zam geliyor!

İnşaat maliyetlerinde yıllık artış 42,48 olarak açıklandı. Bu rakam 2015’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu da yeni ev hayali kuranların kabusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre, yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 yükseldi.

 Bir önceki aya göre malzeme endeksindeki artış yüzde 4,23. Yıllık olarak ise yüzde 53,70.

İşçilik endeksinde de yüzde 19,88’lik bir yükselme var.

Haziran ayında bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde ise aylık yüzde 3,05, yıllık yüzde 42,46’lık artış görüldü.

Etiketler inşaat konut inşaat maliyetleri
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