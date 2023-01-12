Yeni Evim kampanyası başlıyor; işte bilmeniz gerekenler

Orta gelirli vatandaşlar için "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" hayata geçiriliyor. Projeye başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Peki, şartlar neler, kura çekimi olacak mı?



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıklamıştı.



Peki, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası'nın detayları neler? Vade süresi ne kadar, halihazırda evi olan alabiliyor mu? Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları...



Kampanya 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

İşte kampanyanın detayları:



Konut bedelinin %10`u peşin alınacak, dileyen daha fazla ödeyebilecek.



Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği`ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.



0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.



18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla`da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.



Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.



Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.



Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.



16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.



Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka ve katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.



Herhangi bir başvuru ücreti olmayacak.



81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.



16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.



Verasetle ev sahibi olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.