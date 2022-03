Yeni Nesil Yaşam Platformu DKY ON Kağıthane

Her geçen gün yenilikçi ve birbirinden farklı projeler ile alıcıların karşısına çıkan DKY inşaat, yeni projesi DKY On Kağıthane ile farklı bir yaşam platformunu satışa sundu.

Tam anlamıyla hayata açık, insanlara birçok kültürün ve yaşam tarzının bir arada olduğu hayallerin ötesinde bir yaşam planı hazırlayan DKY inşaat DKY On Kağıthane projesi ile farklı olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Farklı Kültürlerin Ortak Noktası

Hem ülkemizde hem de dünyada beğenilen farklı gayrimenkul konseptlerini, yaşam alanlarını inceleyerek yenilikçi tasarımlara imza atan DKY İnşaat alıcıların tüm beklentilerini bir araya getirdi. Hayata açık yeni nesil bir yaşam alanı sloganıyla çalışan ve yenilikçi mimari bir yapıyı kullanıma hazırlayan DKY İnşaat teknoloji ile sosyalleşmeyi ve paylaşımı amaçlayan tasarım harikası, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir platform olan DKY On Kağıthane ile alıcılarını bekliyor.

DKY On Kağıthane Konumu

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilikçi ve modern tarzda çalışmalar yapan DKY inşaat yeni projesi DKY On Kağıthane ile Kağıthane bölgesi ve TEM otoyolunu birbirine bağlayan önemli bir alanda konumlandırıldı. Tam olarak Kemerburgaz Caddesi'nde yer alan DKY On Kağıthane projesi bu stratejik konumu sayesinde birçok ulaşım merkezine yürüme mesafesi uzaklığında oluyor.

DKY On Kağıthane Yenilikçi Tarzı

Büyük yatırımlar ile yenilikçi ve modern bir proje yapmayı amaçlayan DKY İnşaat yeni projesi DKY On Kağıthane ile yeniliğe açık bir yaşam platformu olarak tasarlandı. Alıcıları için toplam 205 adet daire ve ofis barındıran DKY On Kağıthane projesinde özellikle sosyal alanlarda yenilikçi bir yapı göze çarpıyor. Bunun yanı sıra peyzaj ve ticari hacimler için büyük bir oranda alan ayıran DKY İnşaat bu yenilikçi tarzı ofis yaşamına da getirmiştir.

Özgün Daire Planı

Daire tipi olarak 1+1,5 ve 2+1,5 şeklinde bir planlama hazırlayan DKY İnşaat bu yaşam alanlarının iç düzenlemeleri konusunda farklı kullanım imkânlarını sağlamayı başarmak böylelikle alıcılar için ev tasarlarken istedikleri kadar özgür olabilmeleri sağlamakla birlikte her alıcının isteğinin gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir.

DKY On Kağıthane Projesinde Ekonomik Ödeme Kolaylığı

Şehrin ortasında tam olarak her alıcının ihtiyaçları doğrultusunda konumlandırılan DKY On Kağıthane projesi büyük bir yatırım ile hayata geçti. Hayata açık tasarımı ile dikkat çeken DKY On Kağıthane projesi sosyal yaşam alanı, fonksiyonel kullanım imkanı ve teknolojiyi kullanarak geliştirilen bir proje olarak satışa sunuldu.

Aynı zamanda home ofis olma imkanı, ticari alan fırsatı ve konut şeklinde toplamda 205 adet satışa sunulan bu tasarımlar işlevsel özelliklere sahip olması ile hem göze hem cebe hitap ediyor. Böylesine etkileyici bir projenin ve yüksek yatırım değerine sahip olan tasarımların fiyatının daha ekonomik olması ayrı bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor.

DKY İnşaat milyonluk yatırım değeri olarak hayata geçen DKY On Kağıthane projesinde Ekopratik bir ödeme sistemi ile kullanıcılarına özel ödeme planları oluşturuyor. Böylelikle bu yenilikçi tasarımlara sahip olmak isteyen birçok alıcının ödeme konusunda sorun yaşaması engellenmiş oluyor.