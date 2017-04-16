Oyunu kullanan sahile indi

Bodrum'da bugün 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 900 görevlinin yer aldığı referandum için seçmenler sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Sabah erken saatlerden itibaren küçük sıralar halinde oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemleri okullarda, resmi kurumlarda ve mahallelerdeki restoran gibi kapalı mekanlarda yapıldı.