İşte ABD'nin vurduğu hava üssü
ABD savaş gemilerinin vurduğu Suriye'ye ait Şayrat Hava Üssü kritik bir noktaydı...
ABD savaş gemileri, Humus'taki Şaryat Hava Üssü'ne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattı. TSİ 03.45'teki saldırı sonrası Hava üssüne yakın bir bölgeden gelen ilk görüntüler gelmeye başladı.
ABD, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ait bir hava üssünü, TSİ 03.45'te vurdu! Saldırı sonrası hava üssündeki tahribatı gözler önüne seren kareler yayınlandı.
Rus basınında yer alan haberlerde operasyonada 9 uçağın hasar gördüğü bilgisine yer verildi. Suriye ordusu ise 6 kişinin saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.