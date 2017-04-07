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  3. 07 Nisan 2017 11:28

İşte ABD'nin vurduğu hava üssü

ABD savaş gemilerinin vurduğu Suriye'ye ait Şayrat Hava Üssü kritik bir noktaydı...

İşte ABD'nin vurduğu hava üssü

ABD savaş gemileri, Humus'taki Şaryat Hava Üssü'ne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattı. TSİ 03.45'teki saldırı sonrası Hava üssüne yakın bir bölgeden gelen ilk görüntüler gelmeye başladı.

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İşte ABD'nin vurduğu hava üssü

ABD, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ait bir hava üssünü, TSİ 03.45'te vurdu! Saldırı sonrası hava üssündeki tahribatı gözler önüne seren kareler yayınlandı.

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İşte ABD'nin vurduğu hava üssü

Rus basınında yer alan haberlerde operasyonada 9 uçağın hasar gördüğü bilgisine yer verildi. Suriye ordusu ise 6 kişinin saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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İşte ABD'nin vurduğu hava üssü

Akdeniz'de bulunan ABD savaş gemilerinden, İdlib'e yönelik kimyasal saldırının yapıldığı düşünülen ve kimyasal silahların bulunduğu öne sürülen Humus'taki Şaryat Hava Üssü'ne, 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.

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