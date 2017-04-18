İstanbul'da referandum protestoları

POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ



'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hayır biz kazandık, İstanbul bizim', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları ataran grup Taksim'e yürümek istedi. Sinanpaş Köprüsü sokak girişinde polis eylemcileri durdurarak Taksime çıkmalarına engel oldu. Yaklaşık 2 saat süren eylem polisin uyarısının ardından sona erdi.

