İstanbul'da referandum protestoları
İstanbul'da çeşitli ilçelerde referandum böyle protesto edildi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine toplanan yüzlerce kişi, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etmek için eylem yaptı.
BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA TOPLANDILAR
Beşiktaş Kartal Meydanı'nda saat 19.30'da toplananan bir grup, sloganlar atarak ara sokaklarda yürüdü. Balkonlara çıkan bazı kişiler, grubun geçişi sırasında tencere ve tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.
POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ
'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hayır biz kazandık, İstanbul bizim', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları ataran grup Taksim'e yürümek istedi. Sinanpaş Köprüsü sokak girişinde polis eylemcileri durdurarak Taksime çıkmalarına engel oldu. Yaklaşık 2 saat süren eylem polisin uyarısının ardından sona erdi.
KADINLAR KADIKÖY'DE TOPLANDI
Bir grup kadın, saat 19.30.'da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kadınlar pankart açarak, "Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Susmayacaklar, kadınlar artık susmayacaklar', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', 'Kadınlar birlikte, birlikte güçlü' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen kadınlara, balkonlara çıkan bazı kişiler tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi.