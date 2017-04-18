Su festivali kan gölüne döndü 285 ölü

Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", Kamboçya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geçen yılın günahlarından arınmaya" çalışıyor.

