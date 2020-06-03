0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak ?
Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk etapta 20 yaş altı grup için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. 18 yaş altı için sokağa çıkma izin günleri çarşamba ve cuma günleri olarak belirlendi. Bugün yeniden dışarı çıkmaya hazırlanan çocuklar ve gençler için sokağa çıkma saatleri merak ediliyor.
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.