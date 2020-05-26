'Dur' ihtarına uymadı kazada öldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden şehir merkezine giderken jandarma ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobille yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu kentin giriş kapısının ayağına çarparak kaza yaptı. Kazada 15 ayrı suçtan aranan sürücü Muhammet Ali Can R. öldü, yanında bulunan Rabia S. yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut'ta bulunan, İstanbul yolu üzerindeki şehir giriş kapısı önünde meydana geldi. Muhammet Ali Can R., yanında Rabia S. ile birlikte 06 FU 5375 plakalı otomobil ile Kahramankazan'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri'nde uygulama yapan jandarma, araca 'dur' uyarısında bulundu.
Muhammet Ali Can R, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, İstanbul yolu üzerinden kent merkezine doğru hareket eden otomobilin peşine düşerek, kent girişinde uygulama yapan polise haber verdi.
Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan Muhammet Ali Can R, polisin de 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Bu sırada güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı.