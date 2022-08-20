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  4. 1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!''

1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!''

Haziran ayından itibaren Edirne ve Kırklareli'den Bulgaristan ile Yunanistan'a açılan sınır kapılarından Türkiye'ye 1 milyon 872 bin gurbetçi kara yoluyla geldi.

1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!'' - Resim: 1

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi.

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1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!'' - Resim: 2

2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu.

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1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!'' - Resim: 3

Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

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1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!'' - Resim: 4

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk oluştu.

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