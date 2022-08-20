1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!''

2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu.