1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!''
Haziran ayından itibaren Edirne ve Kırklareli'den Bulgaristan ile Yunanistan'a açılan sınır kapılarından Türkiye'ye 1 milyon 872 bin gurbetçi kara yoluyla geldi.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi.
2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu.
Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk oluştu.