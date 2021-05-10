1 euroya ev satmışlardı... Şimdi de taşınana kira ödeyecekler
1 euroya satılan evlerle gündeme gelen İtalya yine çok konuşulacak bir projeye imza attı.
Uzaktan çalışma, salgın sırasında birçok kişi için bir olasılık haline geldi, yani ofis artık bir mutfak masasından dünyanın diğer tarafındaki kumsala kadar her yerde olabilir. İtalyan kasabasına taşınmak, birçok insanın tercih ettiği bir durumken, alınan yeni karar bunu cazip hale getirdi. Alınan kararla İtalya iki destinasyonuna taşınan ve uzaktan çalışanlara para ödeyecek.
TEK ŞART: BİR İŞİNİZİN OLMASI
İtalya'nın para ödemek için karar aldığı iki lokasyondan biri Toskana'daki Santa Fiora ve diğeri Lazio'daki Rieti... Uzun vadeli olarak taşınmaya ve evden çalışmaya karar veren herkesin kirasının yüzde 50'sine kadarını ödeme kararı alındı.
Burada dikkat edilmesi gerekenleri de yazmışlar ve kiralar düşük, anlaşma cazip olsa da bu ücretli tatil değil ifadesinin altı çizilmiş. Adaylar için aranan en büyük şart aktif bir işinin olması.
AKILLI ÇALIŞAN KÖYLER
İtalya daha önceden de köylerdeki nüfusu arttırmak için 1 Euro'dan konut satıyor hatta taşınanlara ücret bile ödüyordu. Şimdi aldığı kararla da yetkililer akıllı çalışan köyleri geliştireceğine vurgu yaptı.