1 euroya ev satmışlardı... Şimdi de taşınana kira ödeyecekler

Uzaktan çalışma, salgın sırasında birçok kişi için bir olasılık haline geldi, yani ofis artık bir mutfak masasından dünyanın diğer tarafındaki kumsala kadar her yerde olabilir. İtalyan kasabasına taşınmak, birçok insanın tercih ettiği bir durumken, alınan yeni karar bunu cazip hale getirdi. Alınan kararla İtalya iki destinasyonuna taşınan ve uzaktan çalışanlara para ödeyecek.