1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu

“İNSANIN GÖZÜNE VE RUHUNA ÇOK ÖZEL ŞEYLER YAŞATTIĞI KANAATİNDEYİM"

Ziyaretçi Cafer Duman, döneme ait parçaların ilgi çekici olduğuna söyleyerek, “Şu ana kadar gezdiğimiz bölümlerde gayet ilginç malzemeler gördük. O döneme ait, o dönemde kullanılan eşyaların, hediye olarak gelenlerin ve yöneticilerin kullandıkları özellikle, ilginç olanlar, o döneme has parçalar, oldukça çekici ve tabii ki bir nezaketi yansıtıyor. Netice itibari ile çok hoş parçalar, bazı sanatsal ayrıntıların, insanın gözüne ve ruhuna çok özel şeyler yaşattığı kanaatindeyim. Muhtemelen bundan sonraki gezdiğimiz bölümlerde de çok daha iyi şeyler göreceğimizi düşünüyorum" dedi.