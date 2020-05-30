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  3. 30 Mayıs 2020 10:42

1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

Virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda birçok şey değişecek.

1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...

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1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYORŞehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek. 

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1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYORİdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

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1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

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