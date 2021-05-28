1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Canlı yayında müjdeyi verdi
1 Haziran normalleşme süreci yaklaşırken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kademeli normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Günlük vaka sayısının 8-9 bin bandına gerilediği ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren normalleşme planı güncellenecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı merak ediliyor. Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada "İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz" dedi.
Prof. Dr. İlhan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.
Hedeflenen grubun 5’te birini aşılamış durumdayız. Yine de aşı olsa da hasta olabilir vatandaşlarımız ama hafif atlatıyor. Sırası gelenlerin aşı olması gerekiyor.