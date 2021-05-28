1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Canlı yayında müjdeyi verdi

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:



İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.