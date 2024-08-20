1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor
İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Belediye ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddesindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö.(40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan A.Ö.'nün bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö., ambulansla hastaneye sevk edildi. Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
A.Ö.'nün hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesine bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Toplamda 6 köpeğin olduğu tahmin edilen alanda 2 köpek sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.