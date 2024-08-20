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1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor

İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Belediye ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor - Resim: 1

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddesindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö.(40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. 

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1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor - Resim: 2

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan A.Ö.'nün bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardıma koştu.

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1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö., ambulansla hastaneye sevk edildi. Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor - Resim: 4

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

A.Ö.'nün hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesine bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Toplamda 6 köpeğin olduğu tahmin edilen alanda 2 köpek sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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