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  3. 25 Eylül 2020 14:45

1 liraya HES kodu alıyorlar

Kamu kurum ve kuruşlarına HES kodu ile girilme zorunluluğunun getirilmesinin ardından, bazı esnaflar 'HES kodu verilir' yazılı ilanlar astı. Esnaf, günde 50-60 kişiye 1 lira karşılığı HES kodu aldıklarını söyledi.

1 liraya HES kodu alıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı esnaflar HES kodu hizmetinde bulunuyor.

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1 liraya HES kodu alıyorlar

Cumhuriyet Mahallesi’nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı.

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1 liraya HES kodu alıyorlar

Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.

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1 liraya HES kodu alıyorlar

'GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ'Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi.

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