1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlmalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüs bir otomobille çarpışması sonucu devrildi.
Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazada 5 işçi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 13 yaralı işçiden 4'ünün durumu ağır.
KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Şanlıurfa'daki kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre bir otomobil, aynı istikamette seyir eden midibüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrildi.