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  3. 01 Mayıs 2019 11:42

1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlmalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüs bir otomobille çarpışması sonucu devrildi.

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1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazada 5 işçi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 13 yaralı işçiden 4'ünün durumu ağır.

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1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa'daki kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre bir otomobil, aynı istikamette seyir eden midibüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrildi.

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