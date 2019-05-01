1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Şanlıurfa'daki kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre bir otomobil, aynı istikamette seyir eden midibüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrildi.