1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.