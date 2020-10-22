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  3. 22 Ekim 2020 10:18

1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalındığı tespit edilen, 1 milyon doların üzerinde değer biçilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.

1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

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1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

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1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, İncil'e antika eksperlerince 1 milyon doların üzerinde değer biçildiği öğrenildi.

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1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi

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